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Спорт

Силач из Кыргызстана: Когда приходит муза, завязываю гвозди в узел

Фото 24.kg. Чемпион мира — 2018 по гиревому спорту Александр Сапожников

Недавно кыргызстанцы триумфально выступили на чемпионате мира по гиревому спорту. Одним из лучших в сборной был Александр Сапожников, впервые в карьере выигравший «золото». Чего ему это стоило, откуда он черпает вдохновение и как оригинально применяет силу, чемпион рассказал 24.kg.

Сапожникову 26 лет. В юности увлекался армрестлингом. В 2013-м по совету друга попробовал себя в гиревом спорте и, войдя во вкус, быстро стал одним из лидеров. Многократный чемпион КР, серебряный призер ЧМ-2016. В феврале 2018-го установил рекорд КР, подняв гирю весом 24 килограмма 695 раз за час.

Из спальни — на помост

— Долго готовились к чемпионату мира?

— С весны, когда стало ясно, что мы туда поедем. Живу в селе Васильевка, что довольно далеко от Бишкека. Поэтому тренировался в основном у себя в спальне, используя подручные средства. Штанги не было, и я сварил похожее на нее приспособление. С его помощью подготовился к чемпионату Средней Азии по пауэрлифтингу, проходившему летом в Бишкеке. Этот вид мне не чужд: одно время выступал в нем и бросил лишь, чтобы полностью сосредоточиться на гирях.

На турнире по становой тяге в рамках чемпионата Средней Азии поднял 220 килограммов и занял третье место. Стоял на одном пьедестале с нашим прославленным пауэрлифтером, чемпионом и рекордсменом мира Петром Кучерявых.

Выступление на этом турнире стало для меня важным этапом подготовки к чемпионату мира по гиревому спорту.

— Какие впечатления от ЧМ?

— Выступал в упражнении длинный цикл. Соперники были высшего уровня, но я опередил их на 10-15 очков. Был серьезно настроен. Потратить деньги и более 20 часов на дорогу до Бухары и проиграть — это не мое. Бился до конца, за 10 минут поднял гири 81 раз.

из архива Александра Сапожникова
Фото из архива Александра Сапожникова. На чемпионате мира — 2018

Персональное приглашение

— Как изменилась жизнь после этой победы?

— Все по-старому. Достигнута определенная высота, но это не предел. Я еще не мастер спорта международного класса. Есть несколько престижных стартов, где хотел бы выступить: открытый Кубок Европы, Кубок мира, Гран-при. Кое-куда меня персонально приглашают организаторы, но не могу поехать из-за нехватки средств. Я ведь занимаюсь на энтузиазме и на гиревом спорте не зарабатываю.

— Поэтому пропустили ЧМ-2017?

— Отчасти. Были еще дела на учебе. Но было, конечно, безрадостно. Долго готовился к тому чемпионату.

из архива Александра Сапожникова
Фото из архива Александра Сапожникова. С товарищами по сборной Кыргызстана на чемпионате мира — 2018

Только хардкор!

— Много времени тратите на тренировки?

— На силовые нагрузки уходит по два-три часа трижды в неделю. Регулярно бегаю. В 2017-м впервые участвовал в забеге на 21 километр и остался доволен результатом.

Бег полезен мне не только как спортсмену. Он как медитация. Если в жизни проблемы, пробегу 10-15 километров, и негативные эмоции отступают. Некоторые в таких случаях предпочитают спиртное, но для меня это не вариант.

из архива Александра Сапожникова
Фото из архива Александра Сапожникова. На тренировке

Когда есть возможность, тренируюсь у своих друзей в зале в Бишкеке. Но дома чаще. Это настоящий хардкор!

Зимой, в межсезонье в свое удовольствие занимаюсь силовым экстримом. Таскаю камни весом 130 килограммов. Когда приходит муза, завязываю гвозди в узел и сгибаю в спираль арматуру. Приятно, когда могу применить силу в жизни. Например, недавно с другом вдвоем переносили пианино весом 350 килограммов.

Чтобы стать чемпионом, надо не просто тренироваться, а пахать. Порой пашу до крови. Однажды заехал себе гирей по носу, но не бросил ее. Подождал, пока звездочки перед глазами исчезнут, и продолжил занятие.

— Так, наверное, и надорваться можно.

— Если тренироваться бездумно, то да. А если с умом, станешь только здоровее. Поднимая гири, я укрепил легкие. Надо делать растяжку, упражнения на укрепление спины, плеч, предплечий и суставов и нагрузки увеличивать постепенно.

Одной силой успеха не добиться. Знаю качков, которые заявляли, что поднимут гирю много раз, но, едва начав, выдыхались. Нужны особая техника и тактика. Для саморазвития смотрю ролики в интернете, обмениваюсь опытом с именитыми иностранцами. Легко идут на контакт, несмотря на регалии. Общение с ними вдохновляет.

Море эмоций

— Кто-то из зарубежных спортсменов восхищает?

— Исландский богатырь (ростом 206 сантиметров и весом 180 килограммов) Хафтор Бьернссон, обладающий мощной харизмой и показывающий потрясающие результаты в силовом экстриме. Наверное, в физическом плане я хотел бы походить на него.

Из отечественных гиревиков меня мотивирует четырехкратный чемпион мира Александр Петров. На ЧМ-2018 он в свои 60 лет толкнул пудовую гирю 141 раз!

— Какой турнир для вас самый памятный?

— Таких несколько. К примеру, чемпионат мира — 2016. С самого начала карьеры гиревика ставил себе цель попасть на ЧМ, и когда мечта сбылась, эмоции переполняли. Помню атмосферу праздника и звездных участников. Перед стартом я не спал всю ночь. В итоге занял второе место, отстав от победителя лишь на 1,5 очка.

из архива Александра Сапожникова
Фото из архива Александра Сапожникова. На чемпионате мира — 2016

В двойном амплуа

— Когда вновь увидим вас на помосте?

— В декабре, возможно, пройдет чемпионат Бишкека, и я выступлю там. Затем буду готовиться к чемпионату КР — 2019 по пауэрлифтингу. Собираюсь состязаться в становой тяге. Это мое коронное упражнение, имеющее немало общего с гиревым спортом. После «бронзы» на чемпионате Средней Азии и «серебра» на недавнем Кубке Бишкека (к которому я из-за поездки в Бухару не готовился) решил заниматься тягой и гирями параллельно. Уровень пауэрлифтинга в КР очень высок, и у меня хорошие перспективы. Если потребуется, обращусь за советами к своему другу чемпиону мира — 2018 Яну Сватковскому.

из архива Александра Сапожникова
Фото из архива Александра Сапожникова. На Кубке Бишкека — 2018 по пауэрлифтингу

— Помню ваш впечатляющий гиревой марафон в начале года. Есть еще подобное в планах?

— Может быть, устрою марафон в очередное межсезонье. Теперь хочу поднять гирю, минимум, 705 раз.

Гиревой марафон и полумарафон — интересные разновидности моего вида спорта. По ним также проводятся ЧМ и Кубок Европы и присуждаются звания. Занимаясь дома, я выполнил норматив мастера спорта международного класса. Если бы мог выехать на турнир в дальнее зарубежье, думаю, показал бы себя и в этих видах.

— Обидно, что государство не помогает?

— Скорее удивительно. Я кыргызстанец в пятом поколении. Люблю свою родину и поднимаю ее флаг на международной арене. Мне многого не надо. Хочется только стабильности. Чтобы была возможность посещать хотя бы два международных турнира в год и регулярно проводились местные состязания.

Было бы здорово, если бы у наших гиревиков появился меценат.

Близко к сердцу

— Чем занимаетесь на досуге?

— С детства нравятся боевые искусства. Давным-давно делал дома с приятелем подобие мата и боролся. Смотрю турниры по кикбоксингу, смешанным единоборствам, армейскому рукопашному бою... Чем брутальнее вид спорта, тем мне интереснее. Правда, в последнее время на это почти нет времени. Учусь на преподавателя атлетической гимнастики. На носу дипломная работа.

— Будете работать педагогом?

— Уже начал. С этого месяца тружусь учителем физкультуры в сельской школе, где когда-то сам занимался и проявились мои задатки спортсмена. Преподаю ученикам первого — четвертого классов.

— Они в курсе, какой титулованный у них учитель?

— Стесняюсь хвастаться. Их родители тоже не знают. А вот коллеги в курсе и рады, что я вернулся в свою альма-матер. Тепло встретили. Хотя, надо признать, мне пока тяжеловато. Я по характеру грубоватый и в то же время принимаю все близко к сердцу. У детей особая психология и отношение к миру, и нужно уметь найти к ним подход.

Освоившись, хочу открыть там секцию гиревого спорта и воспитать чемпионов. Талантов в Кыргызстане много, нужно лишь направлять их и помогать раскрыться.
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