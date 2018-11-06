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Спорт

У Кыргызстана пять золотых медалей на чемпионате мира по гиревому спорту

Фото сборной Кыргызстана по гиревому спорту. Кыргызстанцы на чемпионате мира по гиревому спорту

Кыргызстанцы завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по гиревому спорту. Об этом 24.kg сообщили в отечественной команде.

Соревнования под эгидой Международной федерации гиревого спорта прошли 1-6 ноября в Бухаре (Узбекистан). Участвовали 230 спортсменов из 15 стран. КР представили пять атлетов.

Александр Сапожников, Тариэл Бакиров, Алмаз Балтабаев и Александр Петров в своих категориях заняли первые места. Причем, Петров стал четырехкратным чемпионом мира.

Среди женщин Екатерина Старикова не только выиграла «золото», но и установила два мировых рекорда — в категории свыше 70 килограммов и по количеству подъемов гири. За 10 минут гирю весом 16 килограммов она подняла 266 раз. Предыдущий рекорд (260 раз), принадлежавший представительнице Украины, держался девять лет. Кроме того, Старикова выступила в эстафете в составе сборной Азии и стала бронзовым призером.

Это лучший в истории результат сборной КР на чемпионатах мира. Следующий ЧМ пройдет в Австралии.
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