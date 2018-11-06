У Кыргызстана пять золотых медалей на чемпионате мира по гиревому спорту

Кыргызстанцы завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по гиревому спорту. Об этом 24.kg сообщили в отечественной команде.

Соревнования под эгидой Международной федерации гиревого спорта прошли 1-6 ноября в Бухаре (Узбекистан). Участвовали 230 спортсменов из 15 стран. КР представили пять атлетов.

Александр Сапожников, Тариэл Бакиров, Алмаз Балтабаев и Александр Петров в своих категориях заняли первые места. Причем, Петров стал четырехкратным чемпионом мира.

Среди женщин Екатерина Старикова не только выиграла «золото», но и установила два мировых рекорда — в категории свыше 70 килограммов и по количеству подъемов гири. За 10 минут гирю весом 16 килограммов она подняла 266 раз. Предыдущий рекорд (260 раз), принадлежавший представительнице Украины, держался девять лет. Кроме того, Старикова выступила в эстафете в составе сборной Азии и стала бронзовым призером.

Это лучший в истории результат сборной КР на чемпионатах мира. Следующий ЧМ пройдет в Австралии.