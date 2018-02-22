Груз весом 16 тонн в честь Дня защитника Отечества поднял кыргызстанец

В Бишкеке парень поднял груз весом 16 тонн.

На базе Академии физической культуры и спорта прошло мероприятие ко Дню защитника Отечества и памяти павших в Афганистане советских воинов. На него собрались ведущие гиревики КР — трехкратный чемпион мира Александр Петров, вице-чемпионы мира Екатерина Старикова и Александр Сапожников. Последний стал героем вечера. Ему предстоял часовой марафон с 24-киллограммовой гирей в дисциплине «толчок по длинному циклу».

«Впервые попробовал на себе подобные нагрузки 1 декабря 2017-го. Занимался полчаса в рамках общей физподготовки. Понравилось и затем в таком формате тренировался каждые 7-10 дней. Упражнение очень энергозатратное», — сказал ИА «24.kg» 26-летний атлет.

«В начале января Александр Петров вписал свое имя в историю нашего спорта, подняв гирю 2018 раз в честь Нового года. Решение приняли вместе с нашим генсеком Шамилем Яргаевым, это он подстегнул меня сделать нечто подобное к 23 февраля. И я сразу стал усиленно готовиться: поднимал гири весом 32 и даже 46 кг, — отметил Александр Сапожников. — Сегодня хочу доказать самому себе, что что-то могу, и внести вклад в популяризацию гиревого спорта в КР. Это очень доступный вид. Надеюсь, таких его фанатов, как я, у нас прибавится».

За 60 минут Александр Сапожников ни разу не отдохнул и не опустил гирю на пол. Поднял ее 695 раз. Если суммировать, то он осилил более 16 тонн (16 тысяч 680 кг). Это рекорд КР. «Силы остались — мог работать с гирей еще 10-15 минут», — сказал Александр Сапожников.

«Не совсем доволен результатом. Рассчитывал повторить первый мировой рекорд в этом упражнении (720 раз). Но для дебютной попытки — пойдет. Теперь, возможно, выступлю на День Победы», — заключил он.