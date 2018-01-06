В Бишкеке силач 2018 раз поднял гирю в честь Нового года

О гиревике Александре Петрове ИА «24.kg» подробно писало в 2016-м. Это один из лучших спортсменов-ветеранов Кыргызстана — трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, победитель турнира Гран-при.

Накануне в честь Нового года и своего 60-летия он установил необычный рекорд, подняв пудовую гирю 2018 раз.

Никто из наших гиревиков на такой рекорд прежде не замахивался. Да и за рубежом на подобное способны немногие. Разве что молодежь, но никак не ветераны.

День рождения у Петрова был 1 января. Другой бы на его месте расслабился, но он настраивался на выступление. Готов был, говорит, провести супермарафон прямо в день юбилея. Но из-за выходных его перенесли.

Фото ИА «24.kg». Торт к юбилею трехкратного чемпиона мира

— Долго готовились?

— Тренируюсь регулярно. Сегодня хочу доказать самому себе, что в 60 лет еще что-то могу. В моем понятии спорт — это здоровье. Мое здоровье — благополучие моей семьи.

Пару лет назад мы проводили похожее мероприятие. Тогда в честь Дня независимости КР я планировал поднять гирю 2016 раз. Но остановился на отметке в 1680. Александр Петров

— Сам был виноват. «Пожадничал», взяв высокий темп, и руки забились. А еще вспотел, из-за чего гиря скользила в ладони, и чтобы ее удержать, приходилось сильнее напрягать предплечье. Думаю, сейчас такой ошибки не будет, — рассказал Александр Петров.

Чтобы зрители не забыли, сколь именитый перед ними атлет, на столе выложили его золотые медали.

Фото ИА «24.kg». Награды Александра Петрова

— Паузы будут? — спросил кто-то из зрителей.

— Если только на перекур, — пошутил Александр Петров.

«Супермарафон проводится без перерыва. Поднимать гирю можно как правой, так и левой рукой. Опускать или ронять нельзя. Время не ограничено. По прикидкам, наш чемпион управится за 1 час 40 минут», — сказали судьи.

Супермарафон проходил в дружеской атмосфере. Соратники подбадривали прославленного ветерана и то и дело шутили: «Александр Михайлович, давайте скорее! А то мы все съедим».

Начал спортсмен в спокойном темпе, в середине ускорился, а на финише вновь замедлился. Несколько раз прерывался секунд на 10, чтобы ему натерли руки магнезией для лучшей цепкости, и лишь однажды выпил воды. Гирю в это время держал над головой. Ни на мгновение не дал усомниться в своей силе и довел дело до победного конца.

Общий вес, который он поднял, составил... 32 тонны. На все ушел 1 час 33 минуты.

«Спасибо всем за поддержку! Мне было приятно. Под конец почувствовал, что гиря начинает натирать мозоль, и потому сбавил темп. А так самочувствие хорошее. Мог еще 100-200 раз поднять ее без проблем, — сказал довольный Александр Петров. — Это не последний мой супермарафон: хочу поднять гирю 3000 раз на День Оша».

В Бишкеке же подобное мероприятие намечено на 23 февраля: вице-чемпион мира Александр Сапожников будет тягать 24-килограммовый снаряд. А 8 марта планирует блеснуть выносливостью вице-чемпионка мира Екатерина Старикова. Богат Кыргызстан талантливыми гиревиками!