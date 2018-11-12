Элита пауэрлифтинга. В Бишкеке сразились самые сильные люди Кыргызстана

Наши пауэрлифтеры не перестают приятно удивлять, с каждым крупным турниром выигрывая все больше медалей. Так, на чемпионате мира — 2017 они завоевали 34 медали, а на Кубке мира —2018 — 43. Накануне именитые силачи блеснули мастерством на открытом Кубке Бишкека — заключительном турнире 2018 года.

На помост вышли более 300 атлетов из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Среди них и молодежь, и взрослые, и ветераны. Все подтянутые, уверенные в себе и влюбленные в спорт. Позитивом и здоровьем от них так и веяло.

«Проводим турнир не первый год, и он успел стать своеобразным брендом. Атлеты охотно участвуют, зная, что судейство непредвзятое, а инвентарь отвечает всем международным стандартам», — рассказал 24.kg президент Федерации пауэрлифтинга WPC КР Дмитрий Дороженко.

«Нынешний сезон для нас сложился очень удачно. На Кубке мира заняли первое общекомандное место. Летом с успехом провели у себя чемпионат Центральной Азии. Аналогичный турнир хотим организовать и в 2019-м. Ближе к декабрю получим календарный план на следующий сезон и будем планировать зарубежные выезды», — добавил глава федерации.

Победители определялись по сумме результатов, показанных в трех упражнениях: жиме лежа, приседании со штангой и становой тяге.

Фото 24.kg. Приседание со штангой

Один из ведущих тренеров республики Рустам Мамбетов на турнир выставил восьмерых учеников, в том числе чемпионов и рекордсменов мира. Троим его подопечным перед началом вручили престижную награду «Мировая элита пауэрлифтинга».

«Берем не количеством, а качеством. Самый «слабый» из моих спортсменов — мастер спорта международного класса России, — заявил он 24.kg. — На конкурентов не смотрим. Например, Петр Кучерявых после двух упражнений обгоняет всех килограммов на сто. Нет равных Бахтияру Мухаметову. На предыдущем ЧМ в его категории выжали 250 килограммов, а он сегодня — 260. Главный наш соперник — штанга. Хотим побороть свои же результаты. В следующем сезоне хотим установить новые мировые рекорды».

Наиля Такутдинова посещает тренажерный зал 11 лет. Из них пауэрлифтингом увлекается два года.

«В 2017-м мой сын стал чемпионом мира. На недавний Кубок мира он не поехал, зато поехала я. И выиграла две золотые медали, — рассказала она 24.kg. — Даже не знаю, почему так полюбила штангу. Наверное, благодаря тренеру Алексею Волкову. Сегодня не участвую, но пришла поддержать товарищей по команде».

Фото 24.kg. Жим лежа

Из-за границы тоже приехали не лыком шитые ребята.

«В Кыргызстане я не впервые. Ранее участвовал в состязаниях на Иссык-Куле. Со здешней федерацией сложились теплые отношения: приглашает на соревнования, встречает в аэропорту и провожает до места проживания, — рассказал 24.kg чемпион мира Мухаммадсиддик Хамидзода (Таджикистан). — Организация и судейство турнира на высшем уровне. Обязательно приеду еще».

Разыгрывались медали и в отдельных упражнениях, а также в таком интересном виде программы, как народный жим. Если в обычном жиме лежа участнику надо один раз осилить как можно более тяжелый груз, то в народном — максимальное число раз поднять штангу, эквивалентную его собственному весу. К примеру, Бахтияр Садыков, весящий 65 килограммов, поднял ее 50 раз и стал чемпионом в своей категории. В других категориях победили Алена Тырышкина, Ксения Павлова, Болотбек Кенжебаев, Рустам Пятыгин, Александр Евченков, Азимджан Кадыров и Мухаммадсиддик Хамидзода.

Фото 24.kg. Становая тяга

В троеборье среди женщин в одной из категорий чемпионкой стала 51-летняя Татьяна Полстянова. Веся 42 килограмма, осилила в сумме 295! Также победили Анна Белова, Анна Юнблюд, Роксана Набиева, Татьяна Кабакова и другие.

Среди мужчин в своих категориях первенствовали Роман Бутерус, Абдурауф Рачабзода, Максим Раевский, Виталий Тен, Дмитрий Измайлов и Константин Швед.

Отдельно стоит выделить Петра Кучерявых и Александра Белимова. Первый победил в категории 75 килограммов, осилив 705 килограммов и опередив ближайшего преследователя на 155 килограммов. Второй стал лучшим в весе 100 килограммов. Его итоговый результат — 780 кило, что на 260 больше, чем у серебряного призера.

Лидером командного зачета и обладателем главного трофея стала сборная Кыргызстана. На втором месте — Казахстан, на третьем — Таджикистан.