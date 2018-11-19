Убойная сила. В Кыргызстане сразились сильнейшие боксеры

Не так много в Кыргызстане крупных турниров по боксу, и каждый болельщики ждут с нетерпением. Наконец дождались: в Бишкеке прошел чемпионат республики. Корреспондент 24.kg посетил финальные поединки.

В чемпионате участвовали 96 спортсменов (89 мужчин и 7 женщин). Для сравнения, в 2017-м на турнире выступили 110 боксеров. Тогда разыгрывались 12 комплектов медалей, а сейчас — 10. Дело в том, что недавно международная ассоциация (AIBA) исключила из олимпийской программы две мужские весовые категории — 49 и 60 килограммов.

«Впечатления от чемпионата позитивные. Видно, что подросло поколение молодых боксеров, готовых дать отпор опытным, — сказал 24.kg главный тренер сборной Кыргызстана Данияр Джусубалиев. — Бокс в Кыргызстане всегда был популярным видом спорта. У нас были чемпионы мира и Европы. Победные традиции живы».

«Доволен, как мои подопечные показали себя в этом году. Четыре боксера вышли в четвертьфинал Азиатских игр, один — в полуфинал. Дали бой ведущим спортсменам Узбекистана и Казахстана, — добавил он. — В 2019-м пройдут чемпионаты Азии и мира, и мы рассчитываем на хорошие результаты».

Многие боксеры выбрали на финал атакующий стиль, чем доставили огромное удовольствие болельщикам. Одним из самых заинтересованных зрителей был вице-президент Федерации бокса КР, семикратный чемпион мира Орзубек Назаров. Зная, что на них смотрит легенда, участники бились с удвоенным энтузиазмом.

Среди женщин в весовой категории 57 килограммов золотую медаль оспаривали Абдувахид кызы Айгул и Шахриза Халилова. Айгул билась достойно, но более техничная Шахриза взяла верх. Уже который год подряд эта спортсменка не знает равных в Кыргызстане. Давно пора дать ей шанс показать себя на международной арене. К примеру, в эти дни в Индии проходит женский чемпионат мира, и Шахриза Халилова там наверняка бы не затерялась.

В категории 64 килограмма, как и в 2017-м, в финал вышли Мамасали кызы Мээрим и Барчынай Узгенбаева. Последняя старалась взять реванш за прошлогоднее поражение, но соперница не позволила и вновь победила.

Ведущий боксер Кыргызстана Азат Усеналиев в чемпионате не участвовал — восстанавливается после успеха на Азиатских играх. Без него фаворитом в весе 52 килограмма стал Туркбай уулу Мирлан. В финале он с трудом победил молодого Женишбека Белашарова.

Не выступал и Омурбек Малабеков. Не было его весовой категории (60 килограммов), да и сам он в последнее время больше сосредоточен на тренерской работе и профессиональной карьере.

Решающий поединок в весе 57 килограммов получился динамичным и бескомпромиссным, став одним из украшений чемпионата. Сейитбек уулу Мунарбек, в начале сентября взявший «бронзу» на ЧМ среди студентов, одолел Сирожиддина Абдуллаева.

В весе 63 килограмма Бек Камчыбеков и Кадырбек уулу Арген охотно лупили друг друга, почти полностью забыв об обороне. Тяжело пришлось судьям при выборе чемпиона. Им стал Бек Камчыбеков.

Не менее отчаянно сражались финалисты в весе 69 килограммов — Абдурахман Абдурахманов поверг Дамирдин уулу Данияра.

Примечательным получилось противостояние в весе 75 килограммов. В большинстве категорий в финале выступал хотя бы один мастер спорта, а тут были кандидат в мастера Жаркынбек Туратов и перворазрядник Бекжигит уулу Омурбек. И при этом поединок выдался одним из самых интересных — боксеры обрушили друг на друга град убойных ударов. У одного на лице появился синяк, у другого — кровь. Чемпионом стал Бекжигит уулу Омурбек.

В категории 81 килограмм Адылбек уулу Эркин в финале, несильно напрягаясь, одолел Ильяза Акматалиева. Судя по всему, Эркин стремится попасть на вторую Олимпиаду в своей карьере.

За победу в весе 91 килограмм дрались многоопытные Чынгыз Борбашев и Сергей Паренко. Скорости были не слишком высоки. Чувствовалось, что боксеры сделали ставку не только на силу, но и на тактику. Более эффективной оказалась она у Борбашева, который доминировал с первых секунд.

В категории свыше 91 килограмма в финале сошлись могучие Зиядин Муминов и Абдижалил уулу Алтынбек. Муминов отстоял титул чемпиона, завоеванный в 2017-м.

Заключительный день чемпионата порадовал зрелищными боями и новыми именами, поднявшимися на верхнюю ступень пьедестала почета. Обидно одно — состязания проходили не в главном зале Дворца спорта, как в прошлые годы, а в тренировочной зоне. Зрительских мест там меньше и, как показалось, прохладнее. Думается, боксеры и болельщики заслуживают лучшего.