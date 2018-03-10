Боксер Омурбек Малабеков: Левым коронным поверг немало соперников

Было время, наши боксеры-профессионалы Орзубек Назаров и Алмазбек Раимкулов блистали на мировой арене. Нынешнему поколению до них далеко. Но появился тот, кто способен изменить ситуацию. Зовут его Омурбек Малабеков. На сегодня он выиграл четыре боя среди профи и с оптимизмом смотрит вперед. Что побудило его начать профессиональную карьеру, каких усилий стоят его победы, о чем он жалеет, чем гордится, спортсмен рассказал ИА «24.kg».

Малабеков родился в 1991-м в Таласской области. В боксе с 10 лет. Среди любителей провел более 300 боев. Восьмикратный чемпион КР, семикратный победитель мемориала Дуйшенкула Шопокова, финалист турнира памяти Ахмата Кадырова, бронзовый призер чемпионата Азии-2013 и Кубка мира-2015. Всю карьеру занимается у заслуженного тренера КР Марата Сакеева.

В самом расцвете сил

- Чем понравился бокс?

- Вначале вообще не нравился. Просто секций по другим видам спорта в нашем селе не было. Ходил в зал, потому что заставлял отец. Он сам когда-то был спортсменом, только не боксером, а борцом. Начав ездить на турниры, я постепенно втянулся.

- Довольны, как сложилась ваша любительская карьера?

- На юношеской арене выиграл первенство КР и много международных турниров. Среди молодежи почти не боксировал, «перепрыгнув» сразу в мужики. В 17 лет дебютировал на чемпионате Азии среди взрослых. Уже тогда был хорошо готов и особых трудностей в боях с опытными соперниками не испытывал.

Любительскую карьеру заканчивать не собираюсь. Место в сборной КР у меня есть. Планирую съездить на летние Азиатские игры-2018, главный старт года.

Ранее участвовал в четырех чемпионатах мира – в 2009, 2011, 2013 и 2015 годах. Очередной ЧМ пройдет в 2019-м. Надеюсь, с пятой попытки сумею попасть на пьедестал.

На Олимпиаде еще не выступал, хотя был близок к этому. В 2011-м провел на лицензионном ЧМ три боя. Победил представителей Гватемалы и Франции, а за путевку на Игры бился с действующим чемпионом мира, болгарином Детелином Далаклиевым. Владел преимуществом и заслуживал победы, но судьи отдали ее сопернику. Было очень обидно… Хочу пробиться на ОИ-2020 и показать там достойный результат.

Фото из архива О.Малабекова. Омурбек Малабеков получает награду за высокие достижения в боксе. 2013 год

Прочь, тоска

- Часто засуживают?

- Бывает. Причем неважно, где проходит турнир: в соседней республике или в дальнем зарубежье. Но это среди любителей. На профессиональной арене судят честнее.

- Руки не опускаются?

- Иногда садишься опустошенный, и ничего не хочется. Но потом тоска проходит, и вновь тянет в зал. Из любви к боксу возвращаешься.

В 2008-м наша команда усердно готовилась к первенству мира, но не смог поехать из-за отказа в выдаче виз. От досады я ненадолго бросил бокс.

- А бывает, что готовитесь к зарубежному турниру, а потом из-за нехватки денег на поездку остаетесь дома?

- Часто. К этому уже привыкли.

- В сборной КР с кем-то дружите?

- Со всеми: Эрмеком Сакеновым, Азатом Усеналиевым, Сергеем Паренко… Команда у нас сплоченная. В хороших отношениях с Адылканом Бекболотовым, возглавлявшим сборную восемь лет.

- Из зарубежных звезд кто-нибудь нравится?

- Американец Рой Джонс-младший. У него яркий стиль.

Фото из архива О.Малабекова. С тренером Маратом Сакеевым

Что-то новенькое

- С какой целью начали карьеру профессионала?

- Захотелось попробовать себя в чем-то новом и подзаработать.

Дебютировал среди профи летом 2017-го в Эстонии: одолел решением судей белоруса Андрея Нурчинского. Два следующих боя провел там же, по схожему сценарию. В четвертом поединке, прошедшем в феврале в Санкт-Петербурге, отправил россиянина Александра Салтыкова в технический нокаут.

Сейчас все мои бои рейтинговые. Надо выиграть еще пять, и дадут чемпионский. Рассчитываю, что это произойдет в конце 2018-го – начале 2019-го. Пока выступаю на постсоветском пространстве, но со временем попытаюсь показать себя в Америке.

- В 2015-м вы выступали за «Украинских атаманов» во Всемирной серии бокса. Какие остались воспоминания?

- Это полупрофессиональная лига. Провел в ней два боя. Первый – с кубинцем Энди Крузом Гомезом, который потом выиграл чемпионат мира, второй – с россиянином Владимиром Никитиным, ставшим призером Олимпиады. Обоим уступил.

За место в основном составе «атаманов» боролся с украинским боксером. Тренеры выставляли его против соперников попроще, чтобы помочь набрать очки. Меня же бросали в бой с фаворитами. В общем, там свои закулисные игры.

Секреты мастера

- Говорят, бокс один из самых опасных видов спорта.

- У меня за карьеру не было ни переломов, ни вывихов. Рассечение брови – всего пару раз. И не помню, чтобы сам кого-то травмировал.

- Есть коронный удар?

- Левый боковой. Хотя сам правша. Ударом по печени вырубил немало соперников.

- Бывают легкие бои?

- Да, с тем же Александром Салтыковым. Бывает и наоборот: думаешь, поединок будет простым, а противник оказывается крепким. Приходится здорово попотеть.

Если на любительской арене бой длится три раунда по три минуты, то на профессиональной – от шести до десяти раундов.

- Как выдерживаете такие нагрузки?

- Ко всем боям готовлюсь основательно. Решающий этап сборов всегда провожу в Санкт-Петербурге. Занимаюсь целый месяц. Промоутер подбирает мне хороших спарринг-партнеров. В 2017-м тренировался с российской профессиональной командой на Иссык-Куле.

В промежутках между турнирами занимаюсь пять дней в неделю. Кроме спаррингов, тренировки включают нагрузки в тренажерном зале, плавание и футбол. По субботам бегаю кросс.

При подготовке к боям и в период восстановления боксеры нуждаются в витаминах. Те стоят дорого, и порой мне их не хватает. С этим помогает глава села Военно-Антоновки, где я живу, и руководство спортклуба «Аю», где тренируюсь.

Ни дня без бокса

- Еще в чем-то нуждаетесь?

- Хочу приобрести в селе земельный участок, чтобы построить дом. Написал в айыл окмоту заявление, но там не отреагировали. Живем с супругой на квартире.

- Давно женаты?

- С 2014-го. Супруга мое увлечение боксом уважает.

- Приходилось защищать ее от хулиганов?

- К счастью, нет. Был другой случай. Однажды сидел в машине, никого не трогал, и вдруг ко мне привязался пьяный. Видимо, не знал, с кем имеет дело. Пришлось остудить его пыл.

- Он выжил?

- (Смеется.) Да, я не стал добивать. Никогда первым в драку не лезу.

Фото ИА «24.kg». Восьмикратный чемпион Кыргызстана, бронзовый призер чемпионата Азии по боксу Омурбек Малабеков

- Чем занимаетесь в свободное время?

- Слушаю музыку. Предпочитаю медленную, романтическую. Помогает расслабиться после важных турниров.

- Зарабатываете только боями?

- По образованию я тренер. Тружусь в частном спортзале. Самым юным ученикам - шесть лет, самым взрослым – под 40. Одни занимаются для себя, а из других могут вырасти титулованные боксеры. Дастан Жумабеков, к примеру, уже выигрывал чемпионат КР среди молодежи.

Редко провожу день без бокса. За столько времени я от него совсем не устал.