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Спорт

Спортивный календарь с 19 по 25 ноября

16-20 ноября. Международные соревнования среди юношей по футболу. Ош, Академия футбола имени Асылбека Момунова, 09.00

Состязания проводятся впервые. Их посвятили памяти футболиста Асылбека Момунова. На поле вышли команды из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

20 ноября. Товарищеский матч по футболу. Тоета (Япония)

сборная Японии — сборная Кыргызстана.

Для обеих команд этот матч — очередной этап подготовки к финальной стадии Кубка Азии-2019.

20-25 ноября. Открытый чемпионат Узбекистана по тайскому боксу (по версии WMF). Ташкент (Узбекистан)

Кыргызстан представляют сильнейшие спортсмены. Ранее они блеснули мастерством на здешнем чемпионате республики.

22-25 ноября. Международные соревнования по пенчак силату. Бишкек

Данный вид спорта в Кыргызстане на подъеме — на летних Азиатских играх-2018 наши спортсмены выиграли две медали. Впереди чемпионат мира. Нынешний турнир даст членам сборной возможность показать, в какой форме они подходят к ЧМ.

23-25 ноября. Международные соревнования GrandSlam по дзюдо. Осака (Япония)

На татами выйдут 470 дзюдоистов из 76 стран, в том числе восемь кыргызстанцев. Среди них именитые Артур Те, Владимир Золоев, Эрлан Шеров и Юрий Краковецкий.

23-25 ноября. Чемпионат мира по джиу-джитсу. Мальме (Швеция)

Мастера перспективного единоборства выявят лучших из лучших. Кыргызстану есть, кого выставить на столь престижном турнире.

23 ноября — 1 декабря. Международные соревнования по футболу. Ташкент (Узбекистан)

Звание сильнейшей оспаривают женские сборные Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Им предстоит сыграть по круговой системе.

24-25 ноября. Соревнования по бильярду. Бишкек, клуб «Ормон Хан»

Борьба за победу идет в дисциплине комбинированная пирамида. Участвуют спортсмены-любители.

24-25 ноября. Международные соревнования среди юниоров по борьбе. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Турнир посвящен памяти заслуженного тренера СССР и Кыргызстана Александра Ремезова. Запланированы состязания по вольной, греко-римской и женской борьбе.

25 ноября. Международные соревнования FMR Fighting Championship по смешанным единоборствам. Москва (Россия)

Состязания проходят впервые. Участвуют бойцы из девяти стран. Среди них и кыргызстанцы. Организатор — Федерация мигрантов России.

25 ноября. Международные соревнования PFL #1 по смешанным единоборствам. Бишкек

Турнир проводится в честь открытия новой лиги ММА. Намечены профессиональные поединки в восьми весовых категориях с участием представителей Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

25-29 ноября. Международные соревнования по тяжелой атлетике. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Традиционный турнир посвящен 65-летию легенды отечественного спорта, олимпийского чемпиона Каныбека Осмоналиева.
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