В Кыргызстане участники новой лиги ММА смогут получать до $1 тысячи за бой

В Кыргызстане участники новой профессиональной лиги ММА смогут получать до $1 тысячи за бой. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили представители Федерации ММА и панкратиона КР.

Как отмечается, их федерация открыла профессиональную лигу PFL KG, ее президентом выбрали Данияра Бейшеналиева. Участники лиги будут определяться по итогам региональных и республиканских турниров. «Соревнования будем проводить по системе Гран-при. Победители будут включаться в сетку международных турниров PFL Asia, — отметили участники пресс-конференции. — В планах организация совместных состязаний с Федерациями ММА Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и других стран».

Как сообщается, задача PFL KG — не раздавать чемпионские пояса, а привлекать бойцов высшего уровня и выстроить новый путь для развития профессиональных ММА в стране. Это подразумевает беспристрастное судейство и представление интересов спортсменов в КР и за рубежом.

«Создадим собственную профессиональную тренерскую, судейскую и материальную базу, будем обеспечивать медицинскую и юридическую поддержку бойцов. Гонорары будут составлять от $100 до $1 тысячи за бой на человека», — сказали представители лиги.

По их мнению, у профессиональных турниров по ММА в КР должна быть своя история без участия случайных людей и пафосных шоу. Болельщики достойны лучшего и со временем начнут разбираться не только в популярных бойцах, но и в правилах проведения турниров и их статусности.

В Бишкеке 2 и 3 ноября пройдет большой турнир в честь открытия лиги. В первый день участники будут биться за титул чемпионов столицы и Чуйской области, а во второй попробуют себя на профессиональных состязаниях PFL#1.