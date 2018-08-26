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Спорт

Азиатские игры. У кыргызстанцев две медали на турнире по пенчак силату

Кыргызстанцы сегодня выиграли две медали на турнире по пенчак силату на 18-х летних Азиатских играх в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В весовой категории 70 кг за победу боролись 11 спортсменов. Отечественный боец Жолдошбек Акимканов провел два поединка. В дебютном одолел Умера Фарука (Пакистан), а затем проиграл Мохду Ал Джуферри Джамари (Малайзия). В итоге у него бронзовая медаль.

В весе 75 кг выступали 10 участников. Наш Данияр Токуров также провел две схватки. В четвертьфинале победил Рану Али Разу (Пакистан), затем уступил Дин Нам Трану (Вьетнам) и тоже стал обладателем «бронзы».

Что такое пенчак силат, и как его развивают в КР, можно прочитать здесь.

Теперь у Кыргызстана 13 медалей на данной Азиаде: две золотые, четыре серебряные и семь бронзовых.
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