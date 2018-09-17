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Происшествия

В Рязанской области автобус с кыргызстанцами врезался в столб. Один погибший

Микроавтобус с гражданами Кыргызстана врезался в столб на рязанском участке трассы М-5. Один человек погиб, еще пятеро получили различные травмы. Об этом сообщили российские СМИ.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Около 5.30 в воскресенье микроавтобус с гражданами Кыргызстана, ехавший в сторону Москвы со стороны Самары, врезался в столб на 198-м километре трассы М-5. В момент аварии в микроавтобусе находились восемь граждан Кыргызстана.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. В настоящий момент двое пострадавших госпитализированы, остальным медпомощь оказана на месте. 
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