В Рязанской области автобус с кыргызстанцами врезался в столб. Один погибший

Микроавтобус с гражданами Кыргызстана врезался в столб на рязанском участке трассы М-5. Один человек погиб, еще пятеро получили различные травмы. Об этом сообщили российские СМИ.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Около 5.30 в воскресенье микроавтобус с гражданами Кыргызстана, ехавший в сторону Москвы со стороны Самары, врезался в столб на 198-м километре трассы М-5. В момент аварии в микроавтобусе находились восемь граждан Кыргызстана.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. В настоящий момент двое пострадавших госпитализированы, остальным медпомощь оказана на месте.