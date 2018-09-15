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Происшествия

Стрельба в кафе Бишкека. Сотрудник ГУВД использовал пистолет против коллеги

Сотрудник ГУВД Бишкека стрелял из табельного оружия в коллегу — милиционера из Главного управления государственной специализированной службы охраны. Об этом 24.kg сообщили собственные источники. 

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В ночь с 11 на 12 сентября офицер уголовного розыска отдыхал в кафе «Империя пиццы», там же находился и сотрудник ГУГССО. Между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой сотрудник угрозыска выстрелил в коллегу.

«Потерпевший не обратился вовремя в больницу и не стал писать заявление в первый день. Когда понял, что ранение серьезное, пришел в медучреждение. О пулевом ранении на пульт «102» сообщили врачи», — отметили источники.

Глава ГУВД столицы Сталбек Рахманов заявил, что виновник инцидента уже уволен. «Проводим служебное расследование. Материалы передали в прокуратуру. Уволят ли виновника ЧП по отрицательным мотивам, решит следствие», — сказал Сталбек Рахманов.

В Бишкеке сотрудник Главного управления внутренних дел стрелял из табельного оружия в мужчину. Инцидент произошел ночью в кафе «Империя пиццы», расположенном на улице Ахунбаева.
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