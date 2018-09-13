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Происшествия

На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт из-за водопровода

В селе Бакай Баткенского района на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Погранслужбе Кыргызстана.

Конфликт произошел между жителями Кыргызстана и Таджикистана на неописанном участке границы.

«Причиной конфликта стал водопровод, который намерены построить жители Таджикистана. Погранслужба соблюдает международные договоренности, по которым на неописанном участке границы не разрешается проведение каких-либо работ. Таджикская сторона хочет провести водопровод в трех метрах от неописанного участка границы. Это вызвало возмущение жителей кыргызского села. Чтобы предотвратить эскалацию конфликта, пограничники вынужденно вмешались в ситуацию», — рассказали в Погранслужбе.

В ведомстве сообщили, что сейчас ситуация находится под контролем.

Ранее радио «Озоди» сообщало о том, что жители Баткенской области воспрепятствовали проведению водопроводной линии для жителей поселка Тоджикон джамоата Ворух Исфаринского района.
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