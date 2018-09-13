Взятка в военкомате. Деньги вымогали у матери слабовидящего парня

Заместитель военного комиссара вымогал деньги у матери слабовидящего парня. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что капитан Д.Б. угрожал женщине тем, что призовет молодого человека на срочную службу.

«Капитан требовал от женщины 25 тысяч сомов, хотя ее сын не годен к строевой службе по состоянию здоровья. После потерпевшая обратилась в ГСБЭП. Сейчас военнослужащего водворили на гауптвахту», — сообщили редакции.

В ГСБЭП информацию подтвердили. В ведомстве пояснили, что по собранным материалам возбудили уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки» УК КР.

Капитан задержан в служебном кабинете при получении взятки. В настоящее время ведется следствие.