Ограбление британского атташе на ВИК-2018. Ущерб составил 500 тысяч сомов

Ущерб от ограбления британского военного атташе составил около 500 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что у военного дипломата украли фотоаппарат, объектив и видеокамеру.

«Сегодня с заявлением в милицию обратился военный атташе посольства Великобритании в Астане Эндрю Холтон. Он указал, что у него украдены ценные вещи из рюкзака. Выяснилось, что Эндрю Холтон 3 сентября установил палатку вне охраняемой сотрудниками милиции зоне. Ранее его предупреждали о том, что располагаться нужно в юрте для иностранцев в этногородке «Кырчын», однако он не сделал этого. 4 сентября он оставил вещи без присмотра и ушел. Кражу дипломат обнаружил утром 5 сентября», — сообщили в УВД.

В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Уголовного кодекса КР.