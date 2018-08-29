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Происшествия

Сержант-контрактник сбежал из части к матери и получил условный срок

Первомайский районный суд Бишкека приговорил военнослужащего контрактной службы войсковой части в Кой-Таше к двум годам лишения свободы условно. Об этом говорится в приговоре.

В решении указывается, что младшего сержанта назначили командиром отделения части, но, имея все условия для нормальной жизни, он самовольно оставил часть.

Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело. Спустя два месяца беглец добровольно сдался.

Подсудимый на процессе вину признал полностью. Он рассказал, что в детстве его родители развелись, мать оставила его и уехала в Казахстан. Парень объяснил, что самовольно оставил место службы, поскольку нашел адрес мамы и уехал в Астану, чтобы увидеться с ней.

Суд признал сержанта виновным и обязал его трудоустроиться, не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции места жительства, периодически являться для регистрации, не выезжать без уведомления с постоянного места жительства.
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