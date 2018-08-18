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Происшествия

В Бишкеке подросток ранил мужчину. Возбуждено уголовное дело

Подросток ранил мужчину. Об этом сообщил сам потерпевший бишкекчанин Никита Наабер.

По его словам, ЧП произошло еще 12 августа. В тот вечер его супруга во дворе заметила агрессивных подростков, один из которых стал ругаться нецензурной бранью и требовал позвать мужа.  Когда мужчина вышел, мальчик стал угрожать, а через некоторое время потерпевший увидел рану на предплечье. По предварительным данным, несовершенолетний ударил мужчину ножом.

«Через пять минут приехал мобильный батальон, затем оперативники и следователи. В больнице мне сделали резекцию — оказались задеты мышцы и начала образовываться гематома. Поставили дренаж и зашили. Сотрудники милиции нашли виновника, но следствие затягивается», — сказал Никита Наабер.

В свою очередь в ГУВД Бишкека 24.kg сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Назначены экспертизы.
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