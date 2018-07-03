Из Китая в Кыргызстан ввезли мясо птицы, замаскировав его под свежие персики

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями совместно с сотрудниками Таможенной службы выявила факт контрабандного ввоза мяса птицы из Китайской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.
На территории фруктохранилища, расположенного в городе Балыкчи Иссык-Кульской области, обнаружили четыре большегрузных автомобиля «Вольво». На момент проверки из двух грузовиков выгружали коробки с товаром. В них, предположительно, было мясо птицы.
При этом отмечено, что в соответствии с приказом Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности с 1 января 2017 года временно ограничен ввоз мяса птицы из КНР. Однако со стороны сотрудников таможни «Торугарт», сотрудников Департамента карантина растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР, а также дозиметриста Нарынского районного центра профилактики заболеваний и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Нарынской области были составлены заведомо фиктивные разрешительные документы на другой вид товара.
По предварительным расчетам ГТС, общий вес мяса птицы составил более 80 тонн.