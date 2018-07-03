Из Китая в Кыргызстан ввезли мясо птицы, замаскировав его под свежие персики

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями совместно с сотрудниками Таможенной службы выявила факт контрабандного ввоза мяса птицы из Китайской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

На территории фруктохранилища, расположенного в городе Балыкчи Иссык-Кульской области, обнаружили четыре большегрузных автомобиля «Вольво». На момент проверки из двух грузовиков выгружали коробки с товаром. В них, предположительно, было мясо птицы.

«Согласно грузосопроводительным документам, товар оформили как свежие персики из Китая через автоматизированный пункт пропуска «Торугарт». Он направлялся в МТО «Кыргызмебель» Бишкека по процедуре «Транзит». При визуальном осмотре автомашин установлено, что на двух грузовых авто самовольно сорваны таможенные пломбы», — прокомментировали в ГСБЭП.

При этом отмечено, что в соответствии с приказом Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности с 1 января 2017 года временно ограничен ввоз мяса птицы из КНР. Однако со стороны сотрудников таможни «Торугарт», сотрудников Департамента карантина растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР, а также дозиметриста Нарынского районного центра профилактики заболеваний и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Нарынской области были составлены заведомо фиктивные разрешительные документы на другой вид товара.

По предварительным расчетам ГТС, общий вес мяса птицы составил более 80 тонн.

«Все собранные ГСБЭП материалы переданы в ГТС для уточнения стоимости товара, установления причиненного ущерба бюджету в виде неуплаты таможенных платежей и для дальнейшей передачи в соответствующий следственный орган для дачи юридической оценки», — говорится в сообщении.