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Происшествия

Мелиса Аспекова избили в колонии. Возможно, покушались на его жизнь

Осужденного за приготовление к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти члена политической партии «Мекенчил» Мелиса Аспекова избили в исправительной колонии. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил пользователь Абдымалик Мырзаев.

В посте указывается, что на Мелиса Аспекова было совершено покушение.

Однако в пресс-службе ГСИН ИА «24.kg» назвали инцидент в ИК №31 небольшим конфликтом.

«Драка между осужденными произошла вчера ночью, примерно в 22.30. После отбоя один из осужденных избил Мелиса Аспекова. Серьезных травм последний не получил, в медицинской помощи не нуждается. Ночью была направлена оперативно-следственная группа. Сейчас ведется разбирательство произошедшего», — проинформировали в ГСИН.

Мелис Аспеков осужден по обвинению в попытке дестабилизации обстановки в республике после президентских выборов. 
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