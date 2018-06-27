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Происшествия

В Сокулуке мужчина жестоко избил падчериц. Мать отказалась писать заявление

Житель Сокулукского района Чуйской области избил двух десятилетних падчериц. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в ГУВД региона.

Местные жители обратились к участковому инспектору и рассказали о частом избиении детей. При проверке факт подтвердился, но мать девочек писать заявление в милицию отказалась.

«Родной отец девочек скончался. Дети жили с матерью и отчимом. Факт избиения зарегистрировали 26 июня. Заявление с просьбой принять меры написали социальные работники. 35-летний отчим задержан. Детей госпитализировал участковый. Возбужено уголовное дело по статье «Истязания» УК КР», — рассказали в ГУВД.
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