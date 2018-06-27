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Происшествия

Инспектор Счетной палаты вымогал в отделе образования 200 тысяч сомов

Инспектор Счетной палаты вымогал 200 тысяч сомов в отделе образования. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре КР.

По ее данным, прокуратурой Нарынской области возбуждено уголовное дело по факту вымогательства и получения взятки инспектором Счетной палаты по Иссык-Кульской и Нарынской областям.

Проверкой установлено, что в ходе аудита финансово-хозяйственной деятельности отдела образования Нарынского района за 2017 год инспектор под предлогом выявленных им фактов незаконного расходования бюджетных средств стал вымогать у главного бухгалтера вышеупомянутого районного отдела образования 200 тысяч сомов.

Главный бухгалтер по указанию инспектора через расчетного бухгалтера перевела часть требуемой суммы — 80 тысяч сомов — на имя супруги инспектора.

Расследование дела поручено следственному отделу УГКНБ по Нарынской области.
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