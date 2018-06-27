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В Базар-Коргоне 9 человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву

В Базар-Коргонском районе девять человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердила заместитель директора Джалал-Абадского областного центра семейной медицины Гульнара Маматалиева.

По ее словам, один из жителей купил около недели назад корову, которая заболела. Животное зарезали, тушу разделили среди односельчан, часть мяса люди употребили в пищу.

«На сегодня с подозрением на кожную форму сибирской язвы госпитализировано девять человек, из них шесть мужчин и трое женщин. Все взрослые. Анализы взяты, семейные врачи и медсестры проводят подворные обходы. Выявляют всех контактных, с профилактической целью выдаются таблетки. Те, кто лежит в стационаре, получают лечение, все лекарственные средства в необходимом количестве», — проинформировала Гульнара Маматалиева.
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