Двух людей сжег слесарь из Кыргызстана в павильоне в Ленинградской области

Мужчина из Кыргызстана сжег двух людей в торговом павильоне в Ленинградской области. Об этом сообщили российские СМИ.
Происшествие зафиксировали в Шлиссельбурге вчера около трех часов ночи. После тушения пожара в торговом павильоне нашли труп гражданки, 1991 года рождения.
Кроме того, в тяжелом состоянии госпитализировали гражданина Кыргызстана, 1998 года рождения. Он получил термические ожоги 80 процентов тела.
По подозрению в совершении преступления задержали слесаря, 1984 года рождения. Мужчина ранее не судим.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.