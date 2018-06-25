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Происшествия

Двух людей сжег слесарь из Кыргызстана в павильоне в Ленинградской области

Мужчина из Кыргызстана сжег двух людей в торговом павильоне в Ленинградской области. Об этом сообщили российские СМИ.

Происшествие зафиксировали в Шлиссельбурге вчера около трех часов ночи. После тушения пожара в торговом павильоне нашли труп гражданки, 1991 года рождения.

Кроме того, в тяжелом состоянии госпитализировали гражданина Кыргызстана, 1998 года рождения. Он получил термические ожоги 80 процентов тела.

По подозрению в совершении преступления задержали слесаря, 1984 года рождения. Мужчина ранее не судим.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
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