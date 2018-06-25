Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за сделки ГРС и «Гознака»

По факту нарушения законодательства в сфере государственных закупок Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против ГРС. Речь о незаконной закупке услуг по изготовлению свидетельств о регистрации актов гражданского состояния. Об этом ИА «24.kg» стало известно из собственных источников.

Уголовное дело возбуждено по материалам, собранным в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

Читайте по теме Коррупционные схемы ГРС. Как в Кыргызстан ввозили дорогие авто, минуя таможню

Отмечается, что 16 августа 2017 года ГРС объявила тендер на изготовление бланков. Из-за отсутствия заявок срок их приема продлили до 15 сентября. Тогда заявку подало ОсОО «Гознак» на 45 миллионов 195 тысяч сомов. Но изначально заявку отклонили из-за убыточного состояния фирмы и несоответствия ее бланков техтребованиям.

29 сентября ГРС объявило повторный тендер. Заявки подали ОсОО «Гознак» на 45 миллионов сомов, «Банкнотная фабрика Национального банка Казахстана» на 26,2 миллиона сомов и ОАО «Учкун» на 17,8 миллиона сомов. День вскрытия заявок определили 23 октября 2017 года. Однако 18 октября в ГРС поступил проект распоряжения премьер-министра Сапара Исакова, где в качестве изготовителя бланков указали ОсОО «Гознак».

После вскрытия заявок ГРС отклонило все три предложения. ОсОО «Гознаку» отказали из-за убыточного состояния и несоответствия бланков техтребованиям, «Банкнотной фабрике Нацбанка Казахстана» — из-за отсутствия экспертизы и ОАО «Учкун» — из-за отсутствия гарантийного обеспечения конкурсной заявки.

Но отсутствие финансов не помешало ОсОО «Гознак» в итоге получить контракт.

28 ноября 2017 года распоряжением премьер-министра компанию уполномочили изготавливать свидетельства о регистрации актов гражданского состояния. Напомним, что 35 процентов доли в ОсОО принадлежат частным лицам и 65 процентов — государству в лице ФУГИ.

Через три дня на основании распоряжения правительства ГРС заключила с ОсОО «Гознак» контракт на изготовление документов, несмотря на то что компания предложила наивысшую цену.

В итоге Гепрокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. Расследовать дело будет следственный отдел ГКНБ.

ОсОО «Гознак» — это бывшая типография «Континет принт». Она приватизирована декретом временного правительства после революции 2010 года.