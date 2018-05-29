17:04
USD 68.24
EUR 79.69
RUB 1.10
Происшествия

Кто прослушивал начальников таможни Баткена и Оша? Депутат требует расследования

В кабинетах начальников таможни Баткенской и Ошской областей нашли прослушивающие устройства. Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Мирлан Жеенчороев.

Он потребовал провести расследование и привлечь к ответственности лиц, прослушивающих чиновников.

«В апреле в кабинетах начальников таможни нашли прослушивающие средства. Кто их прослушивал? Вот в Жогорку Кенеше тоже часто находят аппараты прослушки, но меры не принимают. Надо принять жесткие меры», — потребовал нардеп.

Ссылка:
просмотров: 1380
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане дети учат анатомию по бегущей строке на телевидении
Мирлан Жээнчороев покинул пост главы парламентского комитета по правопорядку
Депутат жалуется на прослушку телефона. Боится разговаривать
Сапар Исаков рассказал, почему в Кыргызстане растут цены на ГСМ
Кто подслушивал генерала Таланта Исаева? Прокуратура начала проверку
Кто и за чем следит? Бывший замглавы МВД обнаружил прослушивающее устройство
В России создали и проверили в деле «квантовый телефон»
Депутаты считают, что Минюст предлагает законы, которые отпугнут инвесторов
Депутаты Жогорку Кенеша заявили о применении админресурса в агитации
Депутаты возмутились требованием Минобраза о сборе данных родителей школьников
Популярные новости
ГСБЭП опубликовало видео обыска в&nbsp;доме задержанного сегодня бывшего таможенника ГСБЭП опубликовало видео обыска в доме задержанного сегодня бывшего таможенника
Брали деньги, обещая участки. Задержали лидера одной из&nbsp;политических партий Брали деньги, обещая участки. Задержали лидера одной из политических партий
Аномальная жара в Пакистане уже убила 65 человек Аномальная жара в Пакистане уже убила 65 человек
Следователь Свердловского РОВД вымогала $4&nbsp;тысячи, ее&nbsp;задержали Следователь Свердловского РОВД вымогала $4 тысячи, ее задержали
Бизнес
Более 1&nbsp;миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;4&nbsp;месяца 2018 года Более 1 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за 4 месяца 2018 года
Лайфхак: как подобрать красивый номер телефона Лайфхак: как подобрать красивый номер телефона
«О!Деньги»: получи кэшбэк 10 процентов за продвижение товаров на Lalafo! «О!Деньги»: получи кэшбэк 10 процентов за продвижение товаров на Lalafo!
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»