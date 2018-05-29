Кто прослушивал начальников таможни Баткена и Оша? Депутат требует расследования

В кабинетах начальников таможни Баткенской и Ошской областей нашли прослушивающие устройства. Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Мирлан Жеенчороев.

Он потребовал провести расследование и привлечь к ответственности лиц, прослушивающих чиновников.

«В апреле в кабинетах начальников таможни нашли прослушивающие средства. Кто их прослушивал? Вот в Жогорку Кенеше тоже часто находят аппараты прослушки, но меры не принимают. Надо принять жесткие меры», — потребовал нардеп.