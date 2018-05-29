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Завкафедрой КГУСТА требовал $1,5 тысячи за подготовку дипломной работы студентов

Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями задержали заведующего кафедрой Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГСБЭП.

В службу с заявлением обратилась студентка университета. Она просила принять меры в отношении заведующего кафедрой, который требовал $1,5 тысячи за подготовку дипломной работы и положительное решение при защите.

Уголовное дело возбудили по статьям «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций» и «Незаконное получение вознаграждения служащим» УК КР.

При получении $1 тысячи заведующего кафедрой КГУСТА К.А. задержали. 
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