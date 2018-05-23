14:37
USD 68.41
EUR 80.77
RUB 1.12
Происшествия

Аномальная жара в Пакистане уже убила 65 человек

В пакистанском городе Карачи несколько дней держится аномальная жара. Ее жертвами уже стали 65 человек, сообщило CNN.

В понедельник температура воздуха в Карачи достигла +44 градуса. Обычно в мае воздух здесь прогревается до +35 градусов.

Люди обливаются водой на улицах, чтобы избежать теплового удара. От него уже умерли 65 человек. «Возраст жителей, которые стали жертвами аномальной жары, колеблется от 5 до 78 лет», — отметил глава благотворительной организации «Эди Фандейшн» Файсал Эди.

Многие скончались дома из-за того, что не смогли вовремя получить помощь медиков.

По прогнозам синоптиков, такая жара может продержаться в Пакистане до середины июня.
Ссылка:
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке милиционер вымогал у иностранцев деньги
Бишкекте студенттер пакистандыктарга кол салды
Кладбище Коранов. Кто и зачем хоронит священные книги
Пакистанец-мошенник зарабатывал на прилетающих в Кыргызстан иностранцах
Сотни тысяч человек стали жертвами терроризма в исламских странах
В Кыргызстане гражданин Пакистана обманул соотечественников на $70 тысяч
Погода в Кыргызстане на 3 сентября: все еще будет жарко
Погода в Кыргызстане на 30 августа: без осадков и жарко
Погода в Кыргызстане на 28 августа: будет жарко
Погода в Кыргызстане на 14 августа: будет жарко
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке сгорела мечеть. Жертв и&nbsp;пострадавших нет В Бишкеке сгорела мечеть. Жертв и пострадавших нет
Международные преступники пытались украсть у&nbsp;MegaСom полмиллиона долларов Международные преступники пытались украсть у MegaСom полмиллиона долларов
В&nbsp;Бишкеке загорелся многоэтажный строящийся дом В Бишкеке загорелся многоэтажный строящийся дом
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в&nbsp;отношении чиновников Минздрава Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении чиновников Минздрава
Бизнес
В 2 РАЗА больше Интернета от Мобильного оператора О! В 2 РАЗА больше Интернета от Мобильного оператора О!
Больше всего клиентов привлекает филиал «Бакай Банка» в Джалал-Абаде Больше всего клиентов привлекает филиал «Бакай Банка» в Джалал-Абаде
БТА Банк начал прием платежей в&nbsp;УГНС и&nbsp;Социальный фонд&nbsp;КР в&nbsp;онлайн-режиме БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны? Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны?