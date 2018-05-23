Аномальная жара в Пакистане уже убила 65 человек

В пакистанском городе Карачи несколько дней держится аномальная жара. Ее жертвами уже стали 65 человек, сообщило CNN.



В понедельник температура воздуха в Карачи достигла +44 градуса. Обычно в мае воздух здесь прогревается до +35 градусов.

Люди обливаются водой на улицах, чтобы избежать теплового удара. От него уже умерли 65 человек. «Возраст жителей, которые стали жертвами аномальной жары, колеблется от 5 до 78 лет», — отметил глава благотворительной организации «Эди Фандейшн» Файсал Эди.

Многие скончались дома из-за того, что не смогли вовремя получить помощь медиков.



По прогнозам синоптиков, такая жара может продержаться в Пакистане до середины июня.

