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Происшествия

Уличили в скотокрадстве. В УВД рассказали подробности инцидента в Григорьевке

Уличенный в скотокрадстве житель села Григорьевка полностью возместил ущерб потерпевшей. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Напомним, вчера жители Григорьевки избили сына односельчанина за то, что тот якобы украл скот, а ущерб не восстановил.

В УВД области проинформировали, что в отношении М.Джумабаева действительно было возбуждено уголовное дело, однако позже его прекратили за примирением сторон.

«Он действительно со своими подельниками в 2017 году украл теленка у соседки. Однако в ходе следствия ущерб потерпевшей был полностью возмещен, она написала встречное заявление.  Дело М.Джумабаева прекратили, а двух других осудили на шесть лет лишения свободы условно», — проинформировали в УВД.

В ведомстве также рассказали, что среди тех, кто избил сына обвиняемого в скотокрадстве, не было потерпевших.

«Инцидент произошел из-за того, что М.Джумабаев поднял арендную плату на своем рынке в Григорьевке. Кроме того, между сыном мужчины и другими сельчанами произошла драка. Парни договорились не писать заявление, но сын Джумабаева все же обратился в милицию. В результате вчера сельчане пришли разбираться к их дому», — пояснили в УВД.
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