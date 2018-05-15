Уличили в скотокрадстве. Жители Григорьевки избили сына односельчанина

В селе Григорьевка Иссык-Кульской области местные жители избили односельчанина. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД области.

Уточняется, что они объяснили свои действия тем, что его отец якобы украл у них скот, а ущерб не восстановил.

«Местные жители сами уличили односельчанина якобы в скотокрадстве, но не написали заявление, решив, что он восстановит ущерб. Однако, со слов жителей Григорьевки, мужчина не вернул им скотину, после чего они пришли к нему домой. Началась словесная перепалка, потом местные избили его сына», — проинформировали в УВД.