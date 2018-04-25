Версия УВД: Школьники в городе Ош отравились клеем

Школьники в Оше отравились клеем, проинформировали ИА «24.kg» в пресс-службе УВД.

«Сообщение из областной больницы об отравлении школьников поступило сегодня днем. Следственно-оперативная группа выезжала на место. Выяснилось, что отравление произошло от психотропного вещества — клея. По словам школьников, когда они заходили в класс, то увидели целлофановый пакет. Учитель сказала выкинуть его, после чего дети отравились. В настоящее время назначены некоторые экспертизы. Ищут тех, кто мог бросить пакет», — отметили в милиции.

Всего в отделение токсикологии межобластной объединенной клинической больницы поступили 15 учащихся седьмых и девятых классов, а также два учителя.