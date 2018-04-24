В Таласе подрались школьники. Один из пострадавших в реанимации. Об этом ИА «24.kg» сообщили в региональном УВД.

По их данным, накануне, 23 апреля, примерно в 13.00, в городскую милицию поступило сообщение о том, что в школе № 5 между учениками произошла драка.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что это ученики 11-го класса, трое из них поступили в больницу с травмами. В том числе двое получили легкие травмы и находятся на амбулаторном лечении, а третий сейчас в больнице в отделении реанимации (у него разрыв кишечника)», — сказали в УВД.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», назначена судмедэкспертиза. Уточняется, сколько учеников причастны к драке. Ведется следствие.

В Минобразования пока не комментируют инцидент.