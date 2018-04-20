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Сюжет: Противостояние на Макмале (40)

Беспорядки в Тогуз-Торо. Лицензия на строительство фабрики выдана незаконно

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной выдачи разрешения на строительство фабрики на территории золоторудного комбината «Макмалзолото». Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Отмечено, что Антикоррупционной службой ГКНБ выявлен факт нарушения законодательства КР при выдаче разрешения на строительство золотоизвлекательной фабрики ОсОО «Джи эл Макмал деволопинг» на территории золоторудного комбината «Макмалзолото» в Тогуз-Тороуском районе.

Установлено, что Джалал-Абадским представительством департамента госэкспертизы Госагентства архитектуры и строительства выдано разрешение без заключения экологической экспертизы. На основании этого документа в 2017 году Тогуз-Тороуским управлением по градостроительству и архитектуре выдано разрешение на строительство ЗИФ.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) Уголовного кодекса КР. Ведется следствие.

Напомним, жители Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области неоднократно выступали против строительства ЗИФ, считая, что фабрика нанесет ущерб экологии. Во время беспорядков 11 апреля сельчане сожгли недостроенное здание фабрики и офис компании «Джи Эл Макмал Девелопинг». По этому факту возбудили уголовное дело.
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