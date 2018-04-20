Беспорядки в Тогуз-Торо. Лицензия на строительство фабрики выдана незаконно

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной выдачи разрешения на строительство фабрики на территории золоторудного комбината «Макмалзолото». Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.
Отмечено, что Антикоррупционной службой ГКНБ выявлен факт нарушения законодательства КР при выдаче разрешения на строительство золотоизвлекательной фабрики ОсОО «Джи эл Макмал деволопинг» на территории золоторудного комбината «Макмалзолото» в Тогуз-Тороуском районе.
Установлено, что Джалал-Абадским представительством департамента госэкспертизы Госагентства архитектуры и строительства выдано разрешение без заключения экологической экспертизы. На основании этого документа в 2017 году Тогуз-Тороуским управлением по градостроительству и архитектуре выдано разрешение на строительство ЗИФ.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) Уголовного кодекса КР. Ведется следствие.