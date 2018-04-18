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Происшествия

Подполковник милиции задержан с героином. Более 13 килограммов пытался провезти

Сотрудники МВД задержали двух мужчин, занимавшихся перевозкой и сбытом героина в особо крупном размере. Один из них — сотрудник одного из подразделений ПСН МВД в должности старшего инспектора и звании подполковника. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 17 апреля в Бишкеке примерно в 5.00 на пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса задержаны двое — гражданин Таджикистана М.М., 1968 года рождания, и ошанин М.Н., 1977 года рождения. При досмотре их автомашины обнаружена и изъята коробка с 13,5 килограмма героина.

По факту возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в ИВС. Проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению.

Служба внутренних расследований МВД по факту дискредитации звания сотрудника милиции проводит служебное расследование.

Как сообщается, в отношении гражданина, опорочившего честь и достоинство офицера МВД, будет решаться вопрос о лишении специального звания и всех других привилегий. Расследование продолжается.
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