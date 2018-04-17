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В Москве ищут тех, кто подделывает и продает паспорта граждан Кыргызстана

В Москве задержаны граждане Кыргызстана, использовавшие поддельные документы. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, при содействии Представительства МВД КР в РФ с территориальными подразделениями ОМВД России по Москве 4 апреля задержан гражданин КР У.Р., 1969 года рождения, уроженец Кадамджайского района, 8 апреля — Э.К., 1986 года рождения, уроженец Баткенской области.

Они, договорившись с неизвестными за вознаграждение, незаконно приобрели паспорта (ID-card) и водительские удостоверения на имя других граждан КР.

Как выяснилось, изъятые документы напечатаны на цветном принтере. Тем самым в действиях граждан Э.К. и У.Р. предусмотрены признаки преступления.

В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-разыскные и следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к изготовлению подделок.
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