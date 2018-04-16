Прокурор со взяткой $200 тысяч. ГКНБ сообщает подробности

Антикоррупционная служба ГКНБ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений в правоохранительных и надзорных органах, с поличным при получения взятки в сумме $200 тысяч задержала начальника управления по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Генпрокуратуры Ч.У. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Уточняется, что задержание производилось в рамках возбужденного уголовного дела. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА «24.kg», начальник управления ГП КР Улан Чалбаев вымогал $500 тысяч. При получении $200 тысяч он задержан с поличным.