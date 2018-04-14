Франция опубликовала видео ракетного удара по Сирии

Министерство обороны Франции опубликовало в своем микроблоге в Twitter видео ракетного удара по Сирии с одного из многоцелевых фрегатов. Об этом сообщило РИА «Новости»
«Цель — центр производства химического оружия сирийским режимом», — говорится в сообщении в соцсети, которое сопровождает видео.
Ранее администрация президента Франции Эммануэля Макрона разместила в официальном аккаунте Twitter видео вылета самолетов для нанесения ударов по Сирии в ночь на субботу.
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых подтвердили Великобритания и Франция.
Сейчас Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что главной темой заседания станет обсуждение агрессивных действий США и их союзников в отношении Сирии.
«Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — говорится в заявлении Владимира Путина.