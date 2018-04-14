Франция опубликовала видео ракетного удара по Сирии

Министерство обороны Франции опубликовало в своем микроблоге в Twitter видео ракетного удара по Сирии с одного из многоцелевых фрегатов. Об этом сообщило РИА «Новости»

«Цель — центр производства химического оружия сирийским режимом», — говорится в сообщении в соцсети, которое сопровождает видео.

Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) 14 апреля 2018 г.

Ранее администрация президента Франции Эммануэля Макрона разместила в официальном аккаунте Twitter видео вылета самолетов для нанесения ударов по Сирии в ночь на субботу.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) 14 апреля 2018 г.

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых подтвердили Великобритания и Франция.

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Министерство обороны России сообщило, что ночью 14 апреля самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительную часть которых сбили сирийские средства ПВО на подлете к целям.

Сейчас Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что главной темой заседания станет обсуждение агрессивных действий США и их союзников в отношении Сирии.

«Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — говорится в заявлении Владимира Путина.