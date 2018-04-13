Маршрутка в Бишкеке выехала на встречную полосу. Водителя оштрафовали

Сотрудники отдела технического надзора УОБДД по Бишкеку оштрафовали водитедя маршрутки № 233 за выезд на встречную полосу движения. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

Уточняется, что 5 апреля водитель маршрута № 223 ОсОО «Кут-Консун» Зулкаир Жээнбаев на автомашине с госномером В2213Х двигался по проспекту Айтматова с юга на север и выехал на встречную полосу движения.

«По данному факту сотрудники отдела технического надзора УОБДД привлекли водителя к административной ответственности по статье «Несоблюдение водителем транспортного средства требований дорожных знаков, разметки проезжей части дорог, нарушение правил обгона и маневрирования, расположения транспортных средств на проезжей части, перевозки людей, а также другие грубые нарушения правил дорожного движения» Кодекса об административной ответственности», — сообщили в ГУОБДД.

ОсОО «Кут-Консун» возглавляет Нурлан Джаналиев, а его учредитель — Женишбю Эстебесова.