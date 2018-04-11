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Болсунбека Казакова задержали по делу о продаже коттеджей Максима Бакиева

Следственная служба МВД Кыргызстана задержала экс-главу Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбека Казакова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По их данным, его обвиняют в злоупотреблении должностным положением и незаконном использовании служебного положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионно-разрешительной деятельности.

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Ранее разгорелся скандал из-за продажи за 142 миллиона сомов 48 коттеджей на площади 12,4 гектара неподалеку от Госрезиденции «Ала-Арча». О победителе аукциона — компании «ВостокТехКомплект» представлена скудная информация. Некоторые обеспокоились тем, что госимущество реализовали по неоправданно низкой цене.

ФУГИ сообщало, что национализированные объекты выставляли на продажу девять раз, но из-за отсутствия покупателей оценку их стоимости произвело «Общественное объединение кыргызских оценщиков».

Бывший в то время главой ФУГИ Болсунбек Казаков утверждал, что первоначальная цена городка составляла 242 миллиона сомов, но снизилась из-за того, что коттеджи выставляли на торги девять раз. «Стоимость комплекса не снижалась искусственным путем в интересах определенных людей. Объекты проданы участнику, предложившему наибольшую цену с учетом законности и других условий», — заявлял тогда глава ФУГИ.

По факту продажи коттеджей возбудили уголовное дело. В чем именно обвиняют Болсунбека Казакова, в МВД не сообщили. Но бывший чиновник помещен в ИВС. Ведется следствие.
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