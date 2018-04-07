Пограничники Узбекистана застрелили кыргызстанца

Пограничники Узбекистана применили оружие в отношении гражданина Кыргызстана — жителя села Курулуш Аксыйского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы.

Уточняется, что 34-летний Ф.М. в момент происшествия находился на территории Кыргызстана и направлялся в сторону населенного пункта Мамай (КР).

«От полученного ранения Ф.М. скончался в больнице города Кербена. По факту начато расследование. На месте инцидента работают группа офицеров управления ГПС КР по Джалал-Абадской области и представители правоохранительных органов. В настоящее время проходит встреча пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана для выяснения причин и обстоятельств произошедшего», — сообщили в Погранслужбе.