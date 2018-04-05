Слепого поэта Темирлана Ормукова поместили в СИЗО-1 Бишкека

Поэта Темирлана Ормукова заключили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что он находится в следственном изоляторе согласно ранее избранной ему санкции Октябрьского районного суда Бишкека.

В начале февраля 2017 года в отношении Темирлана Ормукова, известного критическими высказываниями в адрес политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева, возбудили уголовное дело за клевету.

С заявлением обратился в милицию и депутат парламента Дастан Бекешев. Его Темирлан Ормуков обвинил в получении крупной суммы от торгующих праворульными автомобилями предпринимателей за якобы поддержку их интересов в парламенте.

По заявлению о коррупции провели проверку. Названные Темирланом Ормуковым факты не подтвердились.

На прошлой неделе, когда Темирлана Ормукова вызвали в ГУВД Бишкека, он вскрыл себе живот. Сегодня его выписали из больницы и доставили в ГУВД, затем этапировали в СИЗО.

Правозащитники заявили, что водворение слепого человека в камеру изолятора равносильно пыткам.