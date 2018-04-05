Слепого поэта Темирлана Ормукова водворили в ИВС. Он объявил голодовку

Слепого поэта Темирлана Ормукова водворили в ИВС. Об этом ИА «24.kg» сообщил активист Адиль Турдукулов.

По его словам, сегодня милиция приехала к нему в больницу и в наручниках увезла для медицинского освидетельствования. Позже Темирлана Ормукова привезли в ИВС.

«Никаких документов о санкции на задержание ни ему, ни нам не дали. В течение 48 часов Ормукову должны избрать меру пресечения. Поэт объявил голодовку. То, что его, слепого, хотят посадить в общую камеру, — абсолютный беспредел», — сказал Адиль Турдукулов.

В начале февраля 2017 года в отношении Темирлана Ормукова, известного критическими высказываниями в адрес политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева, возбудили уголовное дело за клевету.

С заявлением обратился в милицию и депутат парламента Дастан Бекешев. Его Темирлан Ормуков обвинил в получении крупной суммы от торгующих праворульными автомобилями предпринимателей за якобы поддержку их интересов в парламенте.

По заявлению о коррупции провели проверку. Названные Темирланом Ормуковым факты не подтвердились.

Во время вызова в ГУВД Бишкека на прошлой неделе Темирлан Ормуков вскрыл себе живот.