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Сотрудники УВД пытали беременную. Ребенка спасти не удалось

Возбуждено уголовное дело по факту применения пыток сотрудниками УВД Оша в отношении беременной женщины. Об этом сообщил отдел информации ГП КР.

По его данным, в заявлении гражданки Н.Р. указано, что сотрудники милиции, несмотря на ее беременность, применили к ней пытки с целью получить признательные показания о соучастии в убийстве подполковника милиции Таирбека Уларова.

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В марте 2017 года сотрудники милиции доставили гражданку Н.Р. в городской отдел милиции «Ак-Буура» и необоснованно удерживали ее с 24.00 до 5.30.

В ходе прокурорской проверки проведена комплексная судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы, по итогам которых установлено, что заявительница подверглась нравственному насилию со стороны сотрудников милиции. В результате ее психическому здоровью причинен вред, что привело к преждевременному прерыванию беременности. В настоящее время она страдает пролонгированным депрессивным расстройством.

Расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению ГКНБ.
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