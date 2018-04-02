Сотрудники УВД пытали беременную. Ребенка спасти не удалось

Возбуждено уголовное дело по факту применения пыток сотрудниками УВД Оша в отношении беременной женщины. Об этом сообщил отдел информации ГП КР.
По его данным, в заявлении гражданки Н.Р. указано, что сотрудники милиции, несмотря на ее беременность, применили к ней пытки с целью получить признательные показания о соучастии в убийстве подполковника милиции Таирбека Уларова.
В ходе прокурорской проверки проведена комплексная судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы, по итогам которых установлено, что заявительница подверглась нравственному насилию со стороны сотрудников милиции. В результате ее психическому здоровью причинен вред, что привело к преждевременному прерыванию беременности. В настоящее время она страдает пролонгированным депрессивным расстройством.
Расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению ГКНБ.