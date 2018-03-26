В Кыргызстане экс-председателя Военного суда объявили в розыск

В Кыргызстане экс-председателя Военного суда Нурланбека Ашымбекова объявили в розыск. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Напомним, Нурланбека Ашымбекова обвиняют в вымогательстве взятки в $50 тысяч у бывшего заместителя СГО Данияра Дунганова за изменение ему меры пресечения и положительное решение при вынесении приговора.

Данияр Дунганов был одним из основных фигурантов дела по событиям 7 апреля 2010 года. Его осудили на 25 лет лишения свободы.

По данным источников, Нурланбеку Ашымбекову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Когда дело передали в суд, подсудимый не явился на заседание. В связи с этим бывшего председателя Военного суда объявили в розыск.