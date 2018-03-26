11:42
USD 68.17
EUR 84.09
RUB 1.19
Происшествия

В Кыргызстане экс-председателя Военного суда объявили в розыск

В Кыргызстане экс-председателя Военного суда Нурланбека Ашымбекова объявили в розыск. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Напомним, Нурланбека Ашымбекова обвиняют в вымогательстве взятки в $50 тысяч у бывшего заместителя СГО Данияра Дунганова за изменение ему меры пресечения и положительное решение при вынесении приговора.

Данияр Дунганов был одним из основных фигурантов дела по событиям 7 апреля 2010 года. Его осудили на 25 лет лишения свободы.

По данным источников, Нурланбеку Ашымбекову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Когда дело передали в суд, подсудимый не явился на заседание. В связи с этим бывшего председателя Военного суда объявили в розыск.
Ссылка:
просмотров: 3308
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане в ходе спецоперации милиция задержала 137 разыскиваемых человек
В Москве задержали кыргызстанца, разыскиваемого за мошенничество
Находящийся в розыске член ОПГ задержан в Бишкеке
Кыргызстанец, находящийся в розыске за убийство, «спрятался» в российской тюрьме
Скрывавшегося три года наркодилера из Кыргызстана задержали в России
Разыскиваемого за мошенничество кыргызстанца задержали в России
Стрелявшего в Бишкеке в милиционера мужчину объявили в розыск
Кыргызстанку подозревают в причастности к пропаже 11-летнего сына в Петербурге
Лидера подпольной экстремистской ячейки задержали в Кыргызстане
В России задержали кыргызстанца, находящегося в розыске
Популярные новости
Плохо помыли машину. В&nbsp;Бишкеке мужчина стрелял в&nbsp;администратора автомойки Плохо помыли машину. В Бишкеке мужчина стрелял в администратора автомойки
Кыргызские чиновники и&nbsp;китайские бизнесмены нанесли ущерб в&nbsp;300 миллионов сомов Кыргызские чиновники и китайские бизнесмены нанесли ущерб в 300 миллионов сомов
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;19&nbsp;килограммами наркотиков задержали подполковника милиции В Кыргызстане с 19 килограммами наркотиков задержали подполковника милиции
Чиновников подозревают в&nbsp;нанесении ущерба государству на&nbsp;800 миллионов сомов Чиновников подозревают в нанесении ущерба государству на 800 миллионов сомов
Бизнес
Узнайте, как пополнить баланс в&nbsp;роуминге Узнайте, как пополнить баланс в роуминге
Сотрудники ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; 24&nbsp;марта вышли на&nbsp;субботник Сотрудники ОАО «Международный аэропорт «Манас» 24 марта вышли на субботник
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; идет прием заявок на&nbsp;льготное кредитование для фермеров В «Бакай Банке» идет прием заявок на льготное кредитование для фермеров
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил отопительный сезон «Газпром Кыргызстан» успешно завершил отопительный сезон