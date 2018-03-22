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Происшествия

В городе Ош убийцу подполковника милиции приговорили к 23 годам тюрьмы

В городе Ош завершился судебный процесс по делу об убийстве подполковника милиции Таирбека Уларова. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Ошского областного суда.

Уточняется, что на скамье подсудимых два человека. Оба они не признались в содеянном, однако в ходе следствия их вину доказали.

Основного обвиняемого Ошский горсуд признал виновным по статье «Убийство» и «Мошенничество» УК КР. Его приговорили к 23 годам лишения свободы.

Второго подсудимого признали виновным в укрывательстве преступления и приговорили к семи годам лишения свободы. В ходе судебных разбирательств они не признали вину. Однако их первичные показания и результаты судмедэкспертизы доказали, что преступление совершили именно они, сообщили в областном суде.

В свою очередь, в правоохранительных органах сообщили подробности убийства милиционера. Ранее сообщалось, что его совершили на почве ревности.

В ходе следствия выяснилось, что в день убийства обвиняемый Ш.Д. увидел жену в машине милиционера. Вместе с Р.М. они попросили Уларова выехать с ними за город для выяснения отношений. Сначала мужчины нанесли удар милиционеру палкой, когда тот упал, злоумышленники стали бить его камнем по голове. От полученных травм милиционер скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, они положили труп в машину и оставили на трассе.

Ш.Д. ранее судим и находился в розыске за хищение чужого имущества в особо крупных размерах и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

Таирбек Уларов служил в главном управлении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР.
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