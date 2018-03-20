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Происшествия

В Интернете появилось видео с места в Турции, где нашли тело кыргызстанки

Агентство Haberler.com опубликовало видео с места, где нашли тело погибшей кыргызстанки.

Отмечено, что она скончалась в результате внутреннего повреждения печени и легких. 

По рассказам очевидца, который, услышав о случившемся от проезжающих, позвонил в полицию. По их приезде он показал им место происшествия, орудие убийства не найдено. После осмотра полиция отправила тело на экспертизу. Девушка была без одежды.

Напомним, по информации МИД КР, кыргызстанка скончалась в результате ДТП. Ее тело находится в морге Университета Памуккале. Сотрудники Посольства Турции ищут родственников погибшей. 
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