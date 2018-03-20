Чиновников подозревают в нанесении ущерба государству на 800 миллионов сомов

Генеральная прокуратура совместно с прокуратурой Бишкека и столичным управлением Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями выявила причинение ущерба экономике страны на сумму более 800 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Проверка установила, что созданная правительством комиссия по возмещению и возврату налога на добавленную стоимость (НДС) принимала незаконные и идущие в разрез с государственными интересами решения о возврате НДС отдельным частным компаниям.

Председателем комиссии по возврату НДС был замминистра экономики, а членами комиссии — замминистра финансов, зампредседателя Государственной налоговой службы, завотделом Центрального казначейства, начальник управления Гостаможенной службы, оперуполномоченный ГСБЭП и до 3 февраля 2017 года — замначальника управления ГКНБ.

С 2016 года по январь 2018-го комиссия путем подделки и использования заведомо подложных документов принимала решения о возмещении из государственного бюджета денежных средств в счет уплаты задолженности по НДС за фиктивный экспорт товаров. Генеральная прокуратура КР

«Фиктивность экспортных поставок и подложность документов подтверждена ответами компетентных органов иностранных государств. Незаконные действия подтверждают заключения судебных экспертиз и результаты встречных проверок на местах складирования якобы экспортируемой продукции», — прокомментировали в Генпрокуратуре.

Только в отношении двух ОсОО возместили 437 миллионов сомов. Из этих средств Центральное казначейство уже выплатило 393 миллиона сомов. Еще семи компаниям выплатили 454 миллиона сомов на том же основании.

Уже выявили материальный ущерб государству на 847 миллионов 441 тысячу сомов.

Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела по статьям 303 (коррупция), 304 (злоупотребление должностным положением), 315 (служебный подлог), 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) и 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК КР.

Уголовные дела направили в ГКНБ для расследования. Имена высокопоставленных чиновников пока не называют.