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Происшествия

Плохо помыли машину. В Бишкеке мужчина стрелял в администратора автомойки

В Бишкеке владелец автомобиля стрелял в администратора автомойки. Об этом ИА «24.kg» сообщил очевидец событий.

По его словам, вчера он и еще несколько людей едва не стали мишенью неадекватного автолюбителя.

«Между клиентом автомойки и администратором произошел спор, переросший в драку. Затем автовладелец пересел в другую машину, достал оттуда пистолет и стал стрелять в администратора. Позже выяснилось, что пистолет был газовым. Владелец авто сел в другую машину и уехал, первая осталась на мойке. Я вызвал милицию, сообщил им данные стрелявшего. Через некоторое время его задержали. Администратор не ранен», — сообщили редакции.

В ГУВД столицы подтвердили ИА «24.kg» этот факт. По их данным, при обыске у мужчины нашли газотравматический пистолет.

«В настоящий момент проводятся следственно-оперативные мероприятия. Подробности сообщим позже», — прокомментировали в ведомстве.
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