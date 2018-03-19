Удерживали как рабов. В Рязани владельцы швейного цеха нарушали права мигрантов

В городе Рязани (Россия) хозяин швейного цеха грубо нарушал права трудовых мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

По ее данным, в милицию поступила информация о том, что в Рязанской области находятся кыргызстанцы, у которых работодатели отобрали паспорта, незаконно удерживают и не выплачивают заработную плату.

В ходе проверки выяснилось, что руководителем фирмы в Рязани является гражданин России С.В., а учредителем — гражданин Вьетнама.

«В швейном цехе находились около 100 человек из дальнего и ближнего зарубежья, из них 13 кыргызстанцев. Граждане Кыргызстана приехали на работу через посредника по имени Эркинаалы.

В заключенных трудовых договорах указаны нормы трудового дня: двенадцатичасовой трудовой день с 08.00 до 20.00, выплата заработной платы два раза в месяц, бесплатное питание, медицинское обеспечение, бесплатное жилье. Однако все эти условия не соблюдались», — сообщили в МВД.

Мигранты работали с 08.00 до четырех часов утра, их не обеспечивали бесплатным питанием, на обеденный перерыв выделяли 40 минут. Не успевавшим назначали штраф в размере 5 тысяч рублей.

«Многие хотели расторгнуть договор найма из-за тяжелых условий, унижений, оскорблений. Работодатели, отобрав паспорта, удерживали людей насильно. Как рабов. Им не выплачивали зарплату под любым предлогом. Работники не могли выйти за пределы цеха для покупки лекарств в аптеках, так как у них при себе не было документов, удостоверяющих личность», — проинформировали в ведомстве.

Одна из кыргызстанок, не выдержав сложных условий и рабочей нагрузки, пыталась наложить на себя руки. Очевидцы хотели вызвать «скорую», но работник фирмы сообщил, что такой вызов платный и осуществляется за счет вызываемого. Пресс-служба МВД

В пресс-службе МВД также отметили, что в ходе проверки правоохранительными органами РФ опечатано несколько кабинетов ООО «Февраль», изъяты финансовые документы, оргтехника, жесткие диски с камер видеонаблюдения, установленных в цехах, кухонных и производственных помещениях. 13 наших граждан написали объяснительные и обратились с заявлениями в местную милицию.

Создана оперативно-следственная группа, проводятся оперативно-следственные мероприятия для возбуждения уголовного дела в отношении работников ООО «Февраль».