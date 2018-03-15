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Происшествия

На трассе Бишкек — Ош сошла еще одна лавина

На 249-м и 223-м километрах автодороги Бишкек — Ош накануне примерно в 17.30 сошла очередная снежная лавина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

По ее данным, объем лавин составил 2,88 тысячи и 7,5 тысячи кубометров. Пострадавщих нет.
«Лавину на 249-м километре трассы удалось очистить в течение часа», — сообщило МЧС.

Напомним, 13 марта на 246-м километре сошла лавина объемом 2,5 миллиона кубометров, на трассе оказалось 144 тысячи кубометров снега. Дорогу закрыли на три дня.
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