Дорога Бишкек — Ош по-прежнему закрыта для проезда автотранспорта из-за сошедшей ранее лавины, сообщили в пресс-службе МЧС.

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По их данным, на постах простаивает 289 машин, в том числе на «Сосновке» 105 грузовых и 11 легковых, на посту «Арал» — 16 большегрузных и 35 легковых, в селе Талды-Булак Таласской области — 11 грузовых и столько же легковых машин. На 198-м километре автодороги (поворот на перевал Отмок) — еще 100 грузовиков.

Напомним, 13 марта на 246-м километре сошла лавина объемом 2,5 миллиона кубометров, на проезжей части оказалось 144 тысячи кубов.

По данным Минтранса, дорога будет закрыта в течение трех дней.